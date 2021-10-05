Два человека погибли в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Жертвами ДТП на трассе Волгоград-Котельниково - Сальск стали водитель и его 11-летний пассажир. Еще два человека получили травмы, среди них девятилетний мальчик, он в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, около 19:00 в поселке Кирова произошло столкновение трех автомашин: ВАЗ-2115, Ford Kuga и Lada Largus. Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь по автодороге Волгоград-Котельниково - Сальск со стороны города Волгограда, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford Kuga под управлением водителя 1955 года рождения, после в них врезалась машина Lada Largus. В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажир - мальчик 11 лет (находился на переднем сиденье). Пострадали пассажир автомобиля ВАЗ-2115 - девятилетний мальчик (в тяжелом состоянии) и водитель автомобиля Ford", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС деблокировали погибших, а также ребенка - пассажира отечественной машины, его передали медикам. На месте работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа, к месту аварии выехали автотехники и следователи главка.