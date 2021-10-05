Таможенника в Петербурге задержали за взятки на сумму более 1,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении главного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Балтийского таможенного поста, подозреваемого в получении взяток на сумму более 1,5 млн рублей, возбудили в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что с 2018 по март 2021 года инспектор систематически получал взятки от коммерческой организации, имея договоренность с ее сотрудником о выпуске в свободное обращение товаров, которые не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза. Общая сумма взяток составила свыше 1,5 млн рублей, они переводились на банковскую карту инспектора. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

По месту жительства инспектора и представителя коммерческой организации провели обыски. Изъяли документацию, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику. Самого инспектора задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.