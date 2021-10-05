Пожар на складе с пиломатериалами в Подмосковье потушили

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали огонь на складе с пиломатериалами в подмосковной Малаховке. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 20:03 мск объявлена ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

К тушению привлекались шесть единиц техники и 24 человека.

Днем 5 октября в поселке Малаховка по улице Новой на складе с пиломатериалами начался пожар. Площадь возгорания составила 450 кв. м, огонь охватил строение по всей площади.