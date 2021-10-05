Оползнем в селе под Сочи повредило 22 домовладения

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Оползень, спровоцированный сильными и продолжительными дождями, повредил в селе Сергей-Поле под Сочи 22 домовладения, где проживали 70 человек, сообщил в своем Instagram во вторник вечером глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в Сочи ввели локальный режим ЧС из-за оползня, нарушившего сообщение с одним из сел.

"Оползнем в селе Сергей-Поле повреждены 22 частных домовладения. В домах, оказавшихся в зоне бедствия, проживают более 70 человек, все они покинули жилища. Пункт временного размещения в одном из гостиничных комплексов Лазаревского района подготовлен и готов принять людей", - написал Копайгородский, пояснив, что местными властями совместно с правоохранителями организовано дежурство в зоне ЧС, чтобы не допустить мародерства.

Сформированные властями Сочи мониторинговые группы с утра среды приступят к подворовому обходу для оценки ущерба, причиненного жителям села Сергей-Поле. Также анализом ущерба занимается группа краевого министерства ГО и ЧС. Для связи с гражданами создана горячая линия, уточнил глава города-курорта.

В селе продолжат работы по организации временной грунтовой дороги по улице Новошкольной длиной 300 м. "Отсыпали уже порядка 40 КамАЗов грунта. Важно оказать максимальную поддержку людям, оказавшимся в беде, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая общением с психологами. И сегодня все наши общественники, ТОСы и депутатский корпус тоже включены в этот процесс", - уточнил глава города, добавив, что муниципальный оперативный штаб продолжит работу в круглосуточном режиме до полной ликвидаций последствий ЧС.

В зоне активного оползня работают специалисты департамента строительства и геологи. Планируется обследовать полностью весь склон, на котором происходят оползневые процессы, что позволит определить комплекс мероприятий, которые необходимо провести. Со среды специалисты также приступят к разбору и вывозу разломов, уточнили в пресс-службе администрации города-курорта.