Спасатели эвакуировали 70 жильцов при пожаре в многоэтажке в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 70 жильцов девятиэтажного дома в городе Таганроге Ростовской области, где произошел пожар в одной из квартир. Госпитализировали одного человека, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 21:08 мск поступило сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже в девятиэтажном жилом доме по улице Чехова, 322. В 21:42 мск полная ликвидация на площади 22 кв. м. Эвакуированы 70 человек, 12 спасены. По оперативным данным, есть один пострадавший, госпитализирован с отравлением продуктами горения", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлекли 20 человек личного состава ГУ МЧС России по региону, шесть единиц техники.