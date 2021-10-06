В Приморье возбудили дела из-за вымогательства денег у граждан при пересечении госграницы

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Полицейские в Приморье возбудили два уголовных дела по факту вымогательства средств у граждан, пересекавших государственную границу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Следователем следственной части следственного УМВД России по Приморскому краю по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). По версии следствия, группа неустановленных лиц совершила вымогательство в отношении двух граждан, а также иных лиц, требуя передачи денежных средств за проезд через государственную границу, под угрозой применения насилия и повреждения имущества", - сообщили в пресс-службе.

Проводятся обыски и следственные действия для установления обстоятельств преступлений, совершенных в городе Уссурийск и поселках городского типа Пограничный и Краскино, которые находятся недалеко от границы с Китаем.