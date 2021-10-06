Аудитора компании "РСМ-Русь" Елену Лоссь объявили в розыск по делу о мошенничестве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Владелицу компании "РСМ-Русь" Елену Лоссь объявили в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии Следственного комитета, обвиняемая пыталась похитить у дочери Валентины Терешковой Елены Терешковой и сенатора Дмитрия Савельева компанию "Фармсервис", сообщает "Коммерсантъ".

Владелица компании "РСМ-Русь" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в покушении на подобное мошенничество.

"По версии следствия, будучи с 16 марта 2020 года назначенной советником гендиректора компании "Пробиофарм", а с 1 февраля 2021 года заняв такую же должность в обществе "Фармсервис", Елена Лоссь полностью взяла их под свой контроль так же, как и связанное с ними ООО "Аван", - пояснило издание.

Далее "Фармсервис" выкупил 30 товарных знаков одного из крупнейших российских производителей пробиотиков АО "Партнер", права на новейшие разработки и популярные товары. "Пробиофарм", который был единственным владельцем "Фармсервиса", в свою очередь отошли производственные линии и недвижимость "Партнера". В СК считают, что исполнителями стали давние знакомые аудитора - гендиректор "Пробиофарма" Лия Мурадова и руководитель "Фармсервиса" Константин Беляев.

Сообщается, что компания "РСМ-Русь" обслуживает Ростех, "Почту России", "Россети" и другие крупные структуры.