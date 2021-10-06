В селе в Калмыкии из-за взрыва газа обрушился частный дом

ЭЛИСТА, 6 октября. /ТАСС/. Обрушение частного жилого дома в селе Садовое Сарпинского района Калмыкии произошло, предварительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Пострадал один человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Установлено, что, предположительно, в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, с дальнейшим обрушением частного жилого дома на площади 48 кв. метров. Пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Пострадавшая женщина госпитализирована. К ликвидации последствий привлекались семь человек личного состава и две единицы техники ПСЧ-4 Сарпинского района. Как добавили в пресс-службе ведомства, причины произошедшего устанавливаются.