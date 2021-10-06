В Воронежской области вынесли приговор за кражу топлива на сумму более 76 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Суд в Воронежской области вынес приговор фигурантам дела о хищении топлива в результате незаконной врезки в нефтепровод "Транснефть-Дружба" на сумму более 76 млн рублей.

"Новоусманским районным судом Воронежской области назначено наказание с отбытием в исправительной колонии общего режима: директору ООО "Сатурн" - в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей; юристу ООО "Сатурн" - 5 лет 6 месяцев со штрафом 300 тыс. рублей; жителю Ставропольского края - 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей. С осужденных лиц в счет компенсации причиненного преступлением ущерба в пользу АО "Транснефть-Дружба" [взыскано] 929 062 руб. 43 коп; АО "Транснефтепродукт" - 14 479 017 руб. 33 коп, обратив взыскание на арестованное движимое и недвижимое имущество подсудимых в размере взысканной суммы", - сообщили в среду журналистам в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

Выявили и пресекли деятельность преступной группы, которая четыре года похищала топливо из проходящего в регионе нефтепровода сотрудники УФСБ по Воронежской области.

"Выявлена организованная преступная группа выходцев из Северного Кавказа, занимавшихся незаконным оборотом горюче-смазочных материалов. Установлено, что организатором выступал директор ООО "Сатурн", который совместно с юристом указанной организации, а также жителем Ставропольского края путем криминальной врезки на территории Верхнехавского района Воронежской области в магистральный нефтепродуктопровод АО "Транснефть - Дружба" с 2013 по 2017 годы похищали для последующей перепродажи нефтепродукты. Ущерб предприятию с государственным участием составил более 76 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По выявленным фактам в УФСБ по региону было возбуждено и расследовано уголовное дело по пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК России ("Кража организованной группой в особо крупном размере").