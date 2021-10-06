Кассационный суд отправил на пересмотр дело адвоката Лукмановой о мошенничестве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кассационный суд в Москве в среду отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию приговор столичному адвокату Ольге Лукмановой, осужденной ранее на три года колонии за покушение на мошенничество в крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Второй кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор Лукмановой и отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, Мосгорсуд вторично проверит законность приговора Лукмановой.

Измайловский суд Москвы признал Лукманову виновной в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив к пяти годам колонии условно с таким же испытательным сроком. Мосгорсуд в апелляционной инстанции сократил срок наказания, заменив его на реальный.

Согласно материалам дела, адвокат Лукманова, защищая подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, при личной встрече с подзащитным в феврале 2017 года сообщила ему заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у нее возможности повлиять на ход расследования уголовного дела с тем, чтобы его не арестовали, а также способствовать последующему прекращению уголовного преследования. Для этого необходимо было передать через нее 4 млн рублей должностным лицам правоохранительных органов, обладающим значительными полномочиями. В действительности такими возможностями она не обладала, а деньгами собиралась распорядиться по своему усмотрению, сообщали в ГП. Для придания видимости законности своим действиям адвокат заключила с подозреваемым соглашение без номера об оказании юридической помощи по уголовному делу, в соответствии с которым последний обязался оплатить 4 млн рублей, пояснили ранее в Генпрокуратуре. Кроме того, в надзорном ведомстве отмечали, что довести свой преступный умысел Лукманова до конца не смогла, так как 28 февраля 2017 года при получении части требуемой суммы в размере 750 тыс. рублей была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Лукманова ранее представляла интересы бывшего замначальника управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова, осужденного за коррупцию, а также мать девочки, которую пять лет не забирали из клиники "Мать и дитя", и вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.