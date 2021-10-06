Суд в Красноярске продлил арест бизнесмену Быкову до 6 января

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову, который ранее был осужден за организацию двух убийств и также является фигурантом еще нескольких уголовных дел, продлили арест до 6 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска 31 августа вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд приговорил Быкова 7 сентября к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Красноярским краевым судом в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий (ознакомление с материалами уголовного дела), направленных на окончание предварительного расследования уголовного дела, продлен срок содержания [Быкова] под стражей до 6 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Быкова арестовали 7 мая 2020 года в Красноярске. Ему были предъявлены обвинения по п. "д", "з" и "н" ст. 102 УК РСФСР по факту убийства в 1994 году двух жителей Красноярска - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.

Позднее Быкову инкриминировали организацию убийства предпринимателя Андрея Неколова, который был убит в январе 2005 года в центре Красноярска, и покушение на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, покушение на него произошло 1 ноября 2004 года. Тогда автомобиль вице-президента расстреляли из автомата, когда Грабовский ехал домой, но он не пострадал. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.