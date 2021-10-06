Суд Москвы отправил в СИЗО одного из трех обвиняемых в жестоком избиении мужчины в метро

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу одного из фигурантов уголовного дела о драке в московском метро. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 22-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух других обвиняемых следствие также ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В суде уточнили, что арестован Ханмомали Ханмагомедов.

4 октября в 18:50 в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое мужчин из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

"Поскольку действия фигурантов уголовного дела подлежат квалификации по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), по решению прокурора уголовное дело передано в следственное управление следственной части УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве", - сообщили в прокуратуре.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, двое из трех задержанны ранее уже привлекались к уголовной ответственности. "Очевидцы сообщили в полицию о случившемся, и менее чем через 10 минут все подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене неподалеку от станции метро "Первомайская" и доставлены в отдел полиции. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 21 до 26 лет. Установлено, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности", - сказали в пресс-службе.