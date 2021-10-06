СК усмотрел в драке в московском метро признаки покушения на убийство

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственный комитет инициировал вопрос о передаче уголовного дела о драке в московском метро из полиции в свое подразделение, так как там могут усматриваться признаки покушения на убийство. Об этом журналистам сообщила в среду представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Принимая внимание, что в действиях мужчин могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение ведомства", - сказала она.

4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое мужчин из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Задержаны трое мужчин, один из них заключен под стражу. Всем задержанным предъявлено обвинение.