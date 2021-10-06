Суд в Москве арестовал трех обвиняемых в жестоком избиении мужчины в метро

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы арестовал трех приезжих за жестокое избиение мужчины в столичном метро. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Ханмомали Ханмагомедова, Мусалаева Ибрагима и Залибекова Гасана. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц", - сообщили в пресс-службе.

4 октября вечером в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое мужчин из хулиганских побуждений избили 25-летнего пассажира. "Поскольку действия фигурантов уголовного дела подлежат квалификации по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), по решению прокурора уголовное дело передано в следственное управление следственной части УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщила в среду журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, СК инициировал вопрос о передаче уголовного дела о драке в московском метро из полиции в свое подразделение, так как там могут усматриваться признаки покушения на убийство. "Принимая внимание, что в действиях мужчин могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), а также с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение ведомства", - сказала она.