В Дагестане пять горных сел остаются без электричества и транспортного сообщения

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Пять населенных пунктов в горном Тляратинском районе Дагестана остаются без электричества из-за непогоды, восстановление энергоснабжения временно невозможно из-за повреждения дороги, сообщил в среду в эфире канала "Россия-24" заместитель председателя правительства республики Манвел Мажонц.

Из-за продолжительных ливней в Дагестане затопило несколько улиц в Махачкале, повредило дороги в нескольких районах республики, также нарушилось энергоснабжение части потребителей региона.

"На данный момент <..> остаются без энергоснабжения пять населенных пунктов в высокогорном Тляратинском районе, в которых проживает 280 человек. Восстановление энергоснабжения пока невозможно из-за отсутствия дороги. Дорожники работают, энергетики готовы, в течение светового дня после восстановления дорожного полотна будет восстановлено электроснабжение этих населенных пунктов", - сказал Мажонц.

По его словам, на утро 6 октября без электроснабжения в регионе оставались более 12 тыс. человек. "В результате схода паводковых вод было снесено более 20 км воздушных линий электропередачи. Было задействовано со стороны компании "Россети" 36 бригад, 92 специалиста, 21 единица техники. На данный момент основные аварии устранены, и населению подано электроснабжение", - добавил вице-премьер региона.

Он также отметил, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие два-три дня в Дагестане ожидается продолжение осадков. "Готовимся к новым ударам стихии. На случай аварийных отключений круглосуточно дежурят выездные бригады во всех районах. Аварийный запас, техника есть. При необходимости будем привлекать бригады из соседних регионов", - сказал Мажонц.