В ДТП с двумя автомобилями под Канском погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе под Канском на востоке Красноярского края. В результате происшествия два человека погибли, четверо пострадали. Об этом сообщает в четверг региональный главк МВД.

"На 1 028 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", по предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны г. Канска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Нива" под управлением 52-летнего мужчины. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ погибли водитель и 47-летний пассажир, три пассажира данного транспортного средства, а также водитель автомобиля Mazda, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на четверг.

Сотрудники полиции установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства ДТП.