В Таиланде в карантинном отеле с иностранцами произошел пожар

БАНГКОК, 7 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из карантинных отелей Таиланда, расположенном недалеко от аэропорта Суваннапхум в провинции Самутпракан. В результате 80 иностранцев, находившихся на изоляции, были вынуждены покинуть здание. Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, пострадавших нет.

Десять пожарных расчетов, прибывших к гостинице Siam Mandarina Hotel, справились с возгоранием за 30 минут. Пожар начался в старом снукерном клубе, который использовался как склад. По словам управляющего гостиницей, помещение уже закрыто почти два года из-за пандемии коронавируса. Правоохранители обнаружили в пострадавшем клубе расплавленные розетки и сгоревшую проводку, объяснив возгорание коротким замыканием.

С 1 октября в королевстве обязательная изоляция прибывающих вакцинированных против коронавируса иностранных путешественников и граждан Таиланда сократилась с 14 до семи дней. Между тем карантин для непривитых составляет 10 дней, если они прибыли самолетом или по морю, и 14 дней для попавших в страну через сухопутную границу. Это ограничение не распространяется на острова Пхукет и Самуи, куда с 1 июля иммунизированные путешественники могут прибывать без карантина, но должны находиться там семь ночей.