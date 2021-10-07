Водитель машины сбил 15-летнюю девочку на юго-западе Москвы и скрылся

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил 15-летнюю девочку на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы, после чего скрылся с места происшествия. Ребенок госпитализирован, сообщили ТАСС пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На проспекте Вернадского в районе дома 9 водитель транспортного средства совершил наезд на 15-летнюю девочку, после чего скрылся. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб бедра девочку госпитализировали в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД предпринимают все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию водителя, скрывшегося с места ДТП.