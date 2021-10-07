Сейсмологи понизили магнитуду землетрясения в столичном регионе Японии до 5,9

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Сейсмологи понизили магнитуду землетрясения, которое произошло в четверг в столичном регионе Японии, с 6,1 до 5,9. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

По уточненным данным, глубина очага также составляла не 80, а 75 км. Эпицентр располагался на границе префектур Токио и Тиба. Сейсмологи предупреждают об опасности повторных толчков в течение ближайшей недели.

Вместе с тем для Токио нынешнее землетрясение по силе колебаний стало самым сильным с 11 марта 2011 года, когда мощный удар магнитудой 9,0 произошел возле северо-восточного побережья Японии.