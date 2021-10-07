Четыре человека погибли в ДТП с тремя легковыми машинами под Брянском

ТАСС, 7 октября. Четыре человека погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе Брянск - Смоленск - Жирятино в Брянской области вечером в четверг. Еще три человека пострадали, детей среди них нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Всего семь пострадавших, из них четверо погибших. Все взрослые", - сказали в пресс-службе. Трое пострадавших направлены в больницу для оказания медпомощи, информация об их состоянии уточняется.

Сообщение об аварии с участием трех легковых автомобилей на 3-м км дороги регионального значения Брянск - Смоленск - Жирятино в Брянском районе поступило около 17:15 мск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД, обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.