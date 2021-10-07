Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 19

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 19. Об этом сообщил в телеканал NHK .

Ранее телеканал сообщил о пяти пострадавших в результате стихийного бедствия.

Трое из них пострадали при сходе с рельсов нескольких вагонов поезда в Токио. Остальные получили травмы различной степени тяжести, в основном при падении.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась.