{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажирский автобус сгорел в Сыктывкаре

Никто не пострадал

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Маршрутный автобус ПАЗ сгорел в четверг вечером в Сыктывкаре. Водитель успел высадить всех пассажиров, никто не пострадал, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

"Сегодня около 18:00 рейсовый автобус ПАЗ, который следовал по маршруту № 44 в Сыктывкаре, ехал около рынка "Народный" и автозаправки. Водитель услышал хлопок, остановил автобус, из моторного отсека пошел дым. Водитель высадил всех пассажиров. После произошло возгорание, автобус выгорел целиком. Никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Выясняются причины возгорания и техническое состояние автобуса.

Теги
РоссияКоми
В Пакистане завершилась спасательная операция на месте эпицентра землетрясения
Землетрясение привело к гибели 15 человек, пострадали 150
Читать полностью