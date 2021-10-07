Пассажирский автобус сгорел в Сыктывкаре

СЫКТЫВКАР, 7 октября. /ТАСС/. Маршрутный автобус ПАЗ сгорел в четверг вечером в Сыктывкаре. Водитель успел высадить всех пассажиров, никто не пострадал, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

"Сегодня около 18:00 рейсовый автобус ПАЗ, который следовал по маршруту № 44 в Сыктывкаре, ехал около рынка "Народный" и автозаправки. Водитель услышал хлопок, остановил автобус, из моторного отсека пошел дым. Водитель высадил всех пассажиров. После произошло возгорание, автобус выгорел целиком. Никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Выясняются причины возгорания и техническое состояние автобуса.