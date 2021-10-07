В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями под Брянском

ТАСС, 7 октября. Четыре человека пострадали и четыре погибли вечером в четверг в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Информация об аварии с участием трех легковых автомобилей на 3-м км дороги регионального значения Брянск - Смоленск - Жирятино в Брянском районе поступила около 17:15 мск в четверг. По первоначальным данным ГУ МЧС, пострадали трое и погибли четверо.

"По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai допустил столкновение с машиной Mitsubishi и двигавшимся следом автомобилем Lada. В результате столкновения четыре человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД, одна из пострадавших находится на месте аварии и на данный момент в больницу не доставлялась. Еще трое пострадавших, по данным регионального департамента здравоохранения, госпитализированы. "Один пострадавший находится в городской больнице № 1, двое - в Брянской областной больнице. Состояние пострадавших пассажиров медики оценивают как тяжелое", - сказали ТАСС в департаменте.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Состояние водителей в момент совершения аварии определит медицинская экспертиза.