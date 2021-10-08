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В Москве водитель автомобиля протаранил проходную МИФИ

Двое пострадали

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП на Каширском шоссе в Москве, водитель автомобиля протаранил проходную НИЯУ МИФИ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил здание проходной МИФИ, в результате чего пострадал водитель и пассажир машины. Они в настоящее время госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили ТАСС факт ДТП, отметив, что проводится проверка, а также устанавливаются все причины ДТП.

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