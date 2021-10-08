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Москвичку задержали за фиктивную регистрацию более 560 приезжих

По словам представителя МВД России Ирины Волк, предварительно установлено, что злоумышленница за деньги фиктивно зарегистрировала в своей квартире в поселке Рогово граждан из южных регионов России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали москвичку, которая фиктивно зарегистрировала у себя в квартире более 560 приезжих с юга России. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве по подозрению в фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что злоумышленница за деньги фиктивно зарегистрировала в своей квартире в поселке Рогово 562 граждан, прибывших из южных регионов России. Фактически же это помещение пустовало, сама женщина проживала в другом месте.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ"). В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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