Бывший замминистра транспорта Хабаровского края получил тюремный срок за "кражу" должности

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию строгого режима на 4,5 года бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона за содействие в трудоустройстве в одно из краевых предприятий за деньги. Ему также назначен крупный штраф, сообщило следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Взяткополучателю суд назначил наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 839 200 рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок два года", - говорится в распространенном релизе.

Бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

По версии следствия, в 2019 году чиновник предложил своему знакомому подыскать кандидата на должность начальника одного из краевых унитарных предприятий. Человека нашли и замминистра потребовал передать ему более 4,8 млн рублей за то, чтобы он поспособствовал признанию кандидата победителем в конкурсе на замещение вакантной должности.

Знакомый чиновника передал требования кандидату на должность, который согласился дать взятку. Мужчину трудоустроили. Подобным образом чиновник получил деньги за предложение устроить на должность в другое предприятие еще одного человека, хотя не имел такой возможности.

Посредника признали виновным по 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 3 ст. 30 п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу лично, в крупном размере"). Его приговорили к трем годам в колонии строгого режима.