На севере Москвы водитель автомобиля без прав сбил троих пешеходов на тротуаре

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля без водительского удостоверения сбил троих пешеходов на тротуаре на Тимирязевской улице в Москве, два человека госпитализированы, третьего осматривают врачи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По предварительным данным, в районе дома 44 по Тимирязевской улице водитель автомобиля ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов. Предварительно, двое пострадавших госпитализированы с нетяжелыми травмами, третьего осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения. Как он сам пояснил, ДТП произошло из-за того, что он перепутал педали тормоза и газа.