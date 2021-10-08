Жительницу Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на возвращении детей из Сирии

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Жительницу Бабаюртовского района Дагестана задержали по подозрению в незаконном получении денег от жителей республики под предлогом помощи в возвращении детей, находящихся в зоне боевых действий в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"Прокуратурой республики контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, неустановленные лица путем обмана получали от граждан денежные средства под предлогом оказания содействия в возвращении детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. По подозрению в причастности к данной преступной деятельности задержана жительница Бабаюртовского района", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и виновных лиц.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращено более 340 детей.