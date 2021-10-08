Суд арестовал жителя Ставрополья, обвиняемого в изнасиловании девочки в Калмыкии

ЭЛИСТА, 8 октября. /ТАСС/. Суд Калмыкии по ходатайству следователя арестовал 37-летнего жителя села Дивное Апанасенковского района Ставропольского края, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки в Калмыкии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По данным следствия, 3 октября мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней жительницы Приютненского района Республики Калмыкия. В тот же день мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней").

Следователи проверяют информацию о возможной причастности обвиняемого к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Калмыкии и Ставропольского края. В 2005 году мужчина был привлечен к уголовной ответственности за совершение действий сексуального характера группой лиц, добавили в пресс-службе ведомства.