По примирению сторон прекратили дело против мужчины, сбившего на самокате ребенка в Сочи

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Суд прекратил в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении мужчины, сбившего на электросамокате ребенка в Сочи, в результате девочке был нанесен тяжкий вред здоровью. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд установил, что 22 августа мужчина, передвигаясь по тротуару на электросамокате, допустил наезд на малолетнюю девочку, в результате чего она получила травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Подсудимый полностью признал свою вину. Отец девочки пояснил суду, что мужчина полностью возместил ущерб и вред, причиненный в результате инцидента, принимает участие в реабилитации ребенка, претензий к нему семья не имеет. В связи с этим потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела.

"Рассмотрев материалы дела, суд постановил ходатайство удовлетворить, уголовное дело в отношении подсудимого прекратить по ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). При рассмотрении ходатайства суд учел, что подсудимый совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести. "Мужчина характеризуется исключительно положительно, активно занимается благотворительной деятельностью. У суда не возникло сомнений, что ходатайство о прекращении в отношении подсудимого уголовного дела потерпевшим заявлено добровольно. Здоровью девочки в настоящее время ничто не угрожает", - добавили в пресс-службе суда.