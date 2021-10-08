Власти Сочи признают аварийными дома, поврежденные сходом оползня

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Дома в селе Сергей-Поле в Сочи, получившие повреждения в результате схода оползня, признают аварийными. Об этом сообщила журналистам заместитель главы администрации Сочи Галина Москалева.

"Что касается аварийности дома, каждый будет принят в определенном порядке как аварийный и будут приняты решения. На сегодняшний день пакеты документов собраны. Сейчас юридическая группа работает [над определением того], какой член семьи на что имеет право", - сказала Москалева.

Ранее сообщалось, что в зону оползня, спровоцированного сильными и продолжительными дождями, 5 октября попали частные дома и дороги в селе Сергей-Поле под Сочи. Ранее глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что повреждения получили 23 строения. Погибших и пострадавших нет.