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Подавший сигнал тревоги самолет из Иркутска совершил штатную посадку в Улан-Удэ

Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается

ТАСС, 8 октября. Пассажирский самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "ИрАэро", подавший после вылета из Иркутска сигнал тревоги, совершил штатную посадку в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Суперджет" из Иркутска в Улан-Удэ около 18:36 по местному времени (13:36 мск) совершил благополучную посадку. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В 13:06 мск пассажирский "Суперджет" авиакомпании "ИрАэро" подал сигнал тревоги почти сразу после взлета. Он благополучно набрал высоту и следовал обычным курсом.

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