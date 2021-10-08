Подавший сигнал тревоги самолет из Иркутска совершил штатную посадку в Улан-Удэ

ТАСС, 8 октября. Пассажирский самолет "Сухой Суперджет" авиакомпании "ИрАэро", подавший после вылета из Иркутска сигнал тревоги, совершил штатную посадку в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Суперджет" из Иркутска в Улан-Удэ около 18:36 по местному времени (13:36 мск) совершил благополучную посадку. Причина, по которой он подал сигнал тревоги, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В 13:06 мск пассажирский "Суперджет" авиакомпании "ИрАэро" подал сигнал тревоги почти сразу после взлета. Он благополучно набрал высоту и следовал обычным курсом.