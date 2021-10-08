Спасатели извлекли еще одного человека из-под завалов дома в Батуми

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Грузинские спасатели извлекли живым еще одного человека из-под завалов частично обрушившегося дома в городе Батуми. Об этом в пятницу сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Выжившему уже оказали первую неотложную медицинскую помощь и госпитализировали. Это уже третий человек, которого удалось спасти после частичного разрушения дома. Спасатели по-прежнему продолжают поисковые работы. На месте разбили палатки и провели освещение, чтобы работать ночью.

Секция жилого пятиэтажного дома в курортном городе Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. По предварительной версии, которую озвучил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, обрушение могло быть вызвано ремонтными работами на первом этаже здания. По предварительным данным, под завалами могут находиться от 10 до 15 человек. На месте работают до 300 спасателей и сотрудников полиции. В Батуми находится премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.