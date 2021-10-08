Врача из Калининграда, обвиняемую в смерти младенца, поместили в карцер женского СИЗО

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич помещена в карцер женского СИЗО № 6 "Печатники" в Москве. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева, которая посетила этот изолятор.

"Сушкевич находится в одиночной камере карцерного типа, без холодильника и телевизора, у нее с собой нет вещей, кроме верхней одежды, в камере она сидит в тюремном халате и говорит, что хоть и предчувствовала свой арест, готовиться к нему ей не хотелось, считая это плохой приметой", - сказала Меркачева. По ее словам, вторая фигурантка дела, и. о. главврача Калининградского родильного дома № 4 Елена Белая, содержится в восьмиместной камере с женщинами подозреваемыми в тяжких преступлениях.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, нахождение врачей в СИЗО в принципе должно быть пересмотрено. "Недавно я подготовил и направил предложения Валентине Матвиенко по изменениям в 108-ю статью УПК РФ, - сообщил Мельников. - Попросил дополнить его пунктом-запретом до вынесения окончательного решения суда помещать врачей в СИЗО, чтобы не повторялись подобные сомнительные прецеденты" - сообщил Мельников.

Московский областной суд 4 октября отправил под стражу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич сроком до 4 января 2022 года.

Следствие предъявило 30 июня 2019 года Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, отчего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. Присяжные вынесли оправдательный вердикт 10 декабря 2020 года. Большинством голосов (пять против три) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, что стало причиной его смерти. Областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных. На решение калининградского суда была подана апелляция. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд.