СМИ: умерла женщина, извлеченная из-под обломков дома в Батуми

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Женщина, которую спасатели извлекли живой в пятницу из-под обломков обрушившегося дома в городе Батуми, умерла из-за тяжелых травм. Об этом в субботу сообщил грузинский телеканал " Рустави 2 ".

По данным телеканала, женщину звали Инга Мекеидзе, ей было 36 лет. Таким образом, число жертв обрушения возросло до шести, двое из них - несовершеннолетние.

Как сообщил в субботу глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, "можно точно сказать, что под завалами продолжают оставаться три человека, чьи поиски продолжаются".

Секция жилого дома в курортном городе Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Полиция Аджарии задержала трех человек по делу об обрушении здания, один из которых - собственник квартиры на первом этаже, а двое - рабочие, делавшие там ремонт. По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы.