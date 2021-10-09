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Прокуратура начала проверку после избиения военнослужащего в Хабаровском крае

Видео с избиением ранее появилось в соцсетях
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Военная прокуратура проводит проверку в связи с избиением военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП).

"По поручению заместителя генерального прокурора РФ - главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края", - отметили в ГВП.

Военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе", - сообщили в ГВП. Для устранения нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором несколько военнослужащих избивают по очереди человека.

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