В ДТП в Воронеже погиб один человек

ТАСС, 9 октября. Семнадцатилетний подросток погиб и еще шесть человек пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей, которая произошла ночью 9 октября в Воронеже. По факту ДТП проводится проверка, сообщила пресс-служба управления МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП 17-летний пассажир ВАЗ-2115 от полученных травм скончался, кроме того, оба водителя и четыре пассажира автомобиля Lada Granta (женщины 20, 20 и 43 лет и 29-летний мужчина) с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

Авария произошла в 01:00 мск 9 октября на улице Ленина. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 18-летнего местного жителя и Lada Granta, за рулем которой находился 42-летний житель Аннинского района. "По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", - добавили в пресс-службе.