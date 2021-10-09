Подозреваемая в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье арестована

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Домбаровский районный суд Оренбургской области на два месяца арестовал подозреваемую в незаконном сбыте алкоголя. Женщина является хозяйкой магазина, торговавшего контрафактом, рассказали журналистам в объединенной пресс-службе судов области.

"В Домбаровском районном суде сегодня была избрана мера пресечения в отношении лица, фактически осуществляющей оборот поддельной алкогольной продукции сроком до 7 декабря 2021 года. Женщина подозревается также по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оборот товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказали в пресс-службе.