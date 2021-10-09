{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Подозреваемая в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье арестована

Женщина является хозяйкой магазина, торговавшего контрафактом

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Домбаровский районный суд Оренбургской области на два месяца арестовал подозреваемую в незаконном сбыте алкоголя. Женщина является хозяйкой магазина, торговавшего контрафактом, рассказали журналистам в объединенной пресс-службе судов области.

"В Домбаровском районном суде сегодня была избрана мера пресечения в отношении лица, фактически осуществляющей оборот поддельной алкогольной продукции сроком до 7 декабря 2021 года. Женщина подозревается также по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оборот товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказали в пресс-службе.

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Пожар на складе с горючим в Красноярском крае локализовали на площади 1 тыс. кв. м
В ГУ МЧС по региону сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших нет
Читать полностью