Экипажи ДПС задержали в Томске пьяного водителя, пытавшегося скрыться на тракторе в лесу

ТОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Предположительно пьяный водитель пытался скрыться на тракторе в Томске в лесном массиве от экипажей дорожно-патрульной службы, но через 10 минут преследования был задержан. Об этом сообщается в Instagram УГИБДД по Томской области.

"Законное требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. Через 10 минут мужчина-водитель 1992 года рождения был задержан в лесном массиве на улице Мичурина города Томска <…> и доставлен в УГИБДД УМВД России по Томской области", - говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram регионального УГИБДД, водитель трактора врезался в дерево. Информация о том, что по Томску за рулем трактора ездит предположительно пьяный мужчина, поступило в дежурную часть в субботу около 10:13 (06:13 мск). Ориентировка была передана экипажам ДПС, которые через несколько минут заметили транспортное средство на Иркутском тракте. Полиция проводит проверку, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.