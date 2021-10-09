Два очага африканской чумы свиней выявили в Калужской области

ТАСС, 9 октября. Два очага африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Калужской области. Один из них находится на территории свинокомплекса ООО "Рассвет плюс Юг" в Кировском районе, сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"Очагами АЧС признаны обнинское садоводческое некоммерческое товарищество "Электрон" и кировский свинокомплекс ООО "Рассвет плюс Юг". Впервые на территории Калужской области африканская чума свиней вызвала падеж скота на крупном животноводческом предприятии, что неизбежно приведет к значительному экономическому ущербу", - говорится в сообщении.

О количестве погибших и подлежащих ликвидации животных не сообщается. По данным пресс-службы, к зоне, где существует угроза распространения заболевания, в общей сложности отнесли 80 населенных пунктов Боровского, Жуковского, Кировского, Барятинского, Спас-Деменского районов и города Обнинска, расположенных на расстоянии от 5 до 15 км от выявленных очагов.

До снятия карантина под запретом находится продажа свиней и свинины непромышленного изготовления. "К работе по ликвидации вспышки АЧС и локализации очагов заболевания на местах подключились специалисты госветслужбы, территориального управления Россельхознадзора, региональных министерств сельского хозяйства и природных ресурсов и экологии, органов местного самоуправления, силовых ведомств", - отметили в пресс-службе.

ООО "Рассвет плюс Юг" входит в группу агропромышленных компаний "Рассвет Плюс", которые работают в Ленинградской, Калужской и Орловской областях. Основными направлениями ее деятельности являются промышленное свиноводство и мясопереработка, растениеводство и кормопроизводство.