В Петербурге задержали двух человек, пытавшихся проникнуть на "Аврору"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали двух граждан, пытавшихся проникнуть на борт корабля-музея "Аврора" в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Сегодня наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух граждан, которые пытались проникнуть на борт крейсера "Аврора", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили информацию о том, что на территории корабля-музея "Аврора" сработала кнопка тревожной сигнализации. "К незамедлительно прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратился работник музея, который пояснил, что двое неизвестных граждан в состоянии алкогольного опьянения пытались пройти на территорию музея, но, получив отказ, стали громко выражаться нецензурной бранью в адрес администрации. На неоднократные замечания прекратить противоправные действия они не реагировали", - пояснили в Росгвардии.

Задержанных правонарушителей доставили в отдел полиции.

Крейсер "Аврора" был введен в строй боевых кораблей российского флота в 1903 году. После Великой Отечественной войны корабль, получивший повреждения при обороне Ленинграда, был отремонтирован и в 1948 году пришвартован у Петроградской набережной. В 1992 году на крейсере вновь был поднят Андреевский флаг, он имеет статус корабля номер один ВМФ России.