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В Боливии разбился самолет с сотрудниками Минздрава

Погибли шесть человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 октября. /ТАСС/. Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения. Об этом сообщил в субботу президент страны Луис Арсе.

"Мы потрясены авиакатастрофой в [департаменте] Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии", - написал глава государства в Twitter. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщил Минздрав, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, "которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья". В результате происшествия также погибли двое пилотов.

По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.

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БоливияАрсе, Луис
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