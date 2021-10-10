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В Токио из-за отключения электричества произошла масштабная остановка поездов

По предварительным данным, причиной происшествия стал пожар на подстанции JR East в Вараби

ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Масштабная остановка движения поездов произошла в японской столице на нескольких железнодорожных ветках из-за отключения электричества. Об этом сообщил в воскресенье крупнейший в стране железнодорожный оператор JR East.

Сбой в работе транспорта произошел как минимум на восьми линиях, включая самую загруженную кольцевую "Яманотэ". В основном отключение энергии затронуло направления, связывающие Токио с соседней префектурой Сайтама.

Как сообщает телеканал NHK, причиной происшествия, по предварительным данным, стал пожар на подстанции JR East в городе Вараби (префектура Сайтама).

Линия "Яманотэ" состоит из 30 станций, ее протяженность составляет около 35 км. Ежедневно кольцевой веткой пользуются около 4 млн человек, а максимальная скорость движения поездов на ней достигает 90 км/ч.

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