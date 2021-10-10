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EFE: лава затапливает остров Пальма после нового обрушения кратера вулкана

Потоки лавы несут с собой обломки горной породы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Новые потоки лавы, высвободившиеся при обрушении северной части кратера вулкана на острове Пальма, несут с собой огромные обломки горной породы. Об этом сообщает в воскресенье агентство EFE со ссылкой на сведения Института геологии и разведки минеральных ресурсов Испании.

Институт предоставил EFE видео, снятое его сотрудниками в непосредственной близости от вулкана. На кадрах можно оценить масштаб и силу лавового потока, который несет каменные глыбы "размером с трехэтажный дом".

Днем ранее власти Канарских островов опубликовали на официальном сайте обновленные сведения о ситуации в прилегающих к вулкану районах. В них сообщалось, что новые потоки проходят через уже эвакуированные зоны, а ситуация в них находится под постоянным контролем.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили около 1 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов в атмосферу. Сейчас лава в общей сложности распространилась на площади более 420 га. Из соображений безопасности с острова эвакуированы около 6 тыс. человек, пострадавших нет.

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