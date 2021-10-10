Потерпевший крушение в Татарстане L-410 был застрахован в филиале ВСК

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Совершивший жесткую посадку в Татарстане самолет L-410 был застрахован в филиале Военно-страховой компании (ВСК), рассказали ТАСС в мензелинском филиале "Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России".

"Военно-страховая компания", - ответил собеседник агентства на вопрос о страховщике.

В аэроклубе не уточнили параметры страхового возмещения на случай аварии.

В воскресенье в Мензелинском районе Татарстана около 09:10 самолет L-410 ДОСААФ совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. По последним данным, из них погибли 16 человек, шестеро пострадали.