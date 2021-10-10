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Еще двух фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали в Оренбуржье

Они подозреваются в нелегальном сбыте алкоголя

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Орска и Адамовский районный суд в Оренбургской области заключили под стражу еще двух фигурантов уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем.

Они подозреваются в нелегальном сбыте алкоголя, из-за чего погибли несколько человек, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.

"Октябрьский суд рассмотрел материал и избрал меру пресечения Глущенко Т. А. в виде заключения под стражу до 8 декабря", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что Адамовский районный суд на тот же срок заключил под стражу местную жительницу, которая продавала поддельную алкогольную продукцию.

 

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