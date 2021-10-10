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Подозреваемого по делу о ДТП под Сочи водителя отпустили под подписку о невыезде

В результате инцидента ранее погиб один человек

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Подписку о невыезде избрали в качестве меры пресечения водителю, подозреваемому по уголовному делу по факту ДТП с погибшим и двумя пострадавшими под Сочи, сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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"В отношении водителя автомобиля Mercedes следователем следственного управления УВД по г. Сочи Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге Адлер - Альпика сервис, после которого один человек погиб на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила ранее в своем Telegram-канале, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы.

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РоссияКраснодарский край
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