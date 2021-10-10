Подозреваемого по делу о ДТП под Сочи водителя отпустили под подписку о невыезде

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Подписку о невыезде избрали в качестве меры пресечения водителю, подозреваемому по уголовному делу по факту ДТП с погибшим и двумя пострадавшими под Сочи, сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В отношении водителя автомобиля Mercedes следователем следственного управления УВД по г. Сочи Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили журналистам, что возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге Адлер - Альпика сервис, после которого один человек погиб на месте, двое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила ранее в своем Telegram-канале, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы.