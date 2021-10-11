Сбой в работе кислородной системы произошел в Ардонской ЦРБ в Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Сбой в работе системы подачи кислорода произошел в Северной Осетии в Ардонской ЦРБ. Его устранили, жизни и здоровью 96 пациентов ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В Ардонской ЦРБ около 23:00 мск произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме. Пациенты (96 человек, из них в реанимации - пять человек) полностью обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Северной Осетии, в больнице имеются резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Александр Реутов и врио министра здравоохранения Сослан Тебиев находятся на месте происшествия, ситуация на контроле, добавили в пресс-службе.