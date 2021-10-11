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Пожар в квартире в центре Москвы произошел из-за непотушенной сигареты

В пожаре погибли два человека

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Непотушенная сигарета стала причиной пожара в квартире жилого дома в центре Москвы, в котором погибли два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительная причина возгорания в квартире на втором этаже трехэтажного дома в Нижнем Кисельном переулке - незатушенная сигарета", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что жертвами пожара стали 60-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Утром 10 декабря в трехэтажном доме в Нижнем Кисельном переулке произошел пожар на площади 25 кв. м. В целях безопасности на время тушения были эвакуированы семь человек, двое погибли.

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