МВД России видит угрозу в транзите героина из Афганистана через Украину

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. МВД России видит угрозу в наркотизации Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ.

"Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики", - сказал министр, слова которого приводит официальный представитель МВД Ирина Волк.

Глава МВД отметил, что, помимо рисков террористической и экстремистской активности, необходимо учитывать традиционное влияние афганского фактора на наркопреступность. "Хочу отметить, что Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков", - отметил Колокольцев.

По словам министра, приоритетным направлением сотрудничества правоохранительных органов государств СНГ остается совместное противодействие экстремизму, терроризму и незаконной миграции.